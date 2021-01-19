На Львовщине столкнулись две легковушки, пять человек пострадали

Пострадавшие получили телесные повреждения

Во Львовской области произошло ДТП с участием двух легковушек, в результате чего пять человек получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области в Фейсбук.

Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером, 18 января, на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Зубра Пустомытовского района. Там столкнулись автомобили "Дэу Сенс", которым управлял 20-летний львовянин и "Мицубиши Ланцер", за рулем которого находился 19-летний житель Пустомытовского района.

В результате ДТП пострадали водитель "Дэу", два его пассажира из зубры в возрасте 19 и 21 год, а также двое 18-летних пассажиров" Мицубиши", жители Пустомытовщины.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок или без такового.

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Напомним, недавно во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись два авто, в результате ДТП погибла пассажир, еще четверо людей получили ранения. Тогда правоохранители задержали водителя, причастного к трагедии.