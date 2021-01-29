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На Львовщине столкнулись две легковушки, погибли мужчина и двухлетний ребенок

ДТП Фото из открытых источников

Три человека получили телесные повреждения

В Львовской области недалеко от села Бережаны Пустомытовского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 29 января, около 13:45 на автодороге "Киев-Чоп". По предварительным данным, водитель "Шкоды" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2111". Мужчину задержали правоохранители.

Однако в результате травм, полученных в ДТП, на месте происшествия погиб водитель "ВАЗа" и его двухлетняя пассажирка. Также телесные повреждения получили водитель "Шкоды" и двое пассажиров "Ваза", поэтому их госпитализировали.  

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Львовщине грузовик с более 30 военнослужащими попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда восьмерым военным понадобилась госпитализация.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области вблизи села Пасеки Зубрицкие столкнулись два авто, в результате чего погибла пассажирка, а еще четыре человека получили ранения. Правоохранители задержали водителя, причастного к смертельной аварии.

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