На Львовщине перевернулся грузовик с военными, более десятка пострадавших

Грузовик с военнослужащими на Львовщине слетел с дороги Фото " Подслушано г. Новояворовск"

Восьмерым военнослужащим понадобилась госпитализация

На Львовщине грузовик с более 30 военнослужащими попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел 19 января около 12 часов. Автомобиль "КРАЗ 5233", в котором находился 31 военный направлялся с плановых занятий из села Старычи Яворовского района. Впрочем на спуске дороги 37-летний водитель не справился с управлением, в результате чего грузовик слетел в кювет и перевернулся на левый бок.

"В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части. Другие 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото " Подслушано г. Новояворовск"

Ранее сообщалось, что в Одессе после жестокого избиения в воинской части умер солдат. В больницу он попал с серьезными травмами головы.