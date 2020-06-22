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На Львовщине молодые люди в масках совершили разбойное нападение на супругов, есть жертвы

Убийство на Львовщине Полиция Львовской области

Также телесные повреждения получила жена убитого

Во Львовской области неизвестные совершили разбойное нападение на супругов-пенсионеров, в результате которой загинув 62-летний пенсионер. Об этом сообщает пресслужба Львовской полиции.

Как отмечается, происшествие произошло накануне ночью. В результате нападения погиб 62-летний мужчина, его жена получила телесные повреждения.

“Как установили правоохранители,  сегодня, около 2.00 ночи, трое неизвестных в масках ворвались в  дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 года.  Нападающие зв’связали и жестоко избили хозяев, забрали денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пострадавшей женщине медики оказали необходимую помощь", - йлеться в сообщении.

По факту следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица открыли уголовные производства по п.6 п12 ч 2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступлений. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в Володарской районной больнице Киевской области мужчина зарезал врача прямо на рабочем месте.

 

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