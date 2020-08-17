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На Львовщине двое мужчин напали на девушку, а затем избили полицейских

Фото из открытых источников

Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы

В Стрыйском районе Львовской области двое мужчин напали на 19-летнюю девушку, а после приезда полиции избили правоохранителя. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, около 3:00 на линию 102 поступило сообщение от 19-летней жительницы одного из сел Стрыйского района о том, что ее избили двое неизвестных. На место происшествия отправился экипаж патрульной полиции, где обнаружил двух мужчин. 

"Во время общения с патрульными они вели себя агрессивно, не реагировали на замечания. Зато злоумышленники напали на сержанта полиции, нанесли ему телесные повреждения и повредили форменную одежду. Потерпевший - 31-летний сержант полиции, с травмами головы был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались 41-летний и 44-летний местные жители. Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее Франковский районный суд Львова признал виновным водителя, который сбил 6-летнего мальчика на пешеходном переходе во Львове, однако освободил его от отбывания наказания.

Отмечается, что авария произошла в январе 2020 года, когда во Львове водитель легковушки наехал на 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. Из-за ДТП мальчик получил открытый перелом костей левой голени со смещением, что считается тяжелым телесным повреждением с опасностью для жизни.

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