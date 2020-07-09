Местные выборы: Обнародованы рейтинги партий во Львовский облсовет и горсовет
Если бы выборы в областной совет Львовской области и городской совет г. Львова проходили сейчас, то в лидеры бы выбилась партия "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на Львовщине в период с 4 по 8 июля компанией ООО "Роботизированные ТелеСистемы".
В частности, отвечая на вопрос "за какую политическую партию вы бы отдали свой голос, если бы выборы в областной совет Львовской области проводились в ближайшее время?", 27,1% респондентов назвали "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко), 10,2% - "Батькивщину" (Ю. Тимощенко, С. Тарута), 9,9% - "Голос" (К. Рудик), 9,8% - "Слуга народа" (А. Корниенко, Р. Стефанчук) и 7,8% - "Самопомич" (И. Сироид).
В то же время на аналогичный вопрос относительно выборов в городской совет г. Львова голоса распределились следующим образом:
- 28,3% респондентов поддержали бы партию "Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко),
- 11% - "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута),
- 10,7% - "Слугу народа" (А. Корниенко, Р. Стефанчук),
- 9,8% - "Голос" (К. Рудик),
- 7,6% - ВО "Свобода (Тягнибок).
Заметим, в опросе участвовали жители Львовской области от 18 лет. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов.
Статистическая погрешность исследования составляет по области 2,5%, а по г. Львову - 3%.