Местные выборы: Обнародованы рейтинги партий во Львовский облсовет и горсовет

Местные выборы пока планируются по утвержденному давно графику Фото из открытых источников

Если бы выборы в областной совет Львовской области и городской совет г. Львова проходили сейчас, то в лидеры бы выбилась партия "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на Львовщине в период с 4 по 8 июля компанией ООО "Роботизированные ТелеСистемы".

В частности, отвечая на вопрос "за какую политическую партию вы бы отдали свой голос, если бы выборы в областной совет Львовской области проводились в ближайшее время?", 27,1% респондентов назвали "Европейскую солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко), 10,2% - "Батькивщину" (Ю. Тимощенко, С. Тарута), 9,9% - "Голос" (К. Рудик), 9,8% - "Слуга народа" (А. Корниенко, Р. Стефанчук) и 7,8% - "Самопомич" (И. Сироид).

RTS

В то же время на аналогичный вопрос относительно выборов в городской совет г. Львова голоса распределились следующим образом:

28,3% респондентов поддержали бы партию "Европейская солидарность" (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко),

11% - "Батькивщину" (Ю. Тимошенко, С. Тарута),

10,7% - "Слугу народа" (А. Корниенко, Р. Стефанчук),

9,8% - "Голос" (К. Рудик),

7,6% - ВО "Свобода (Тягнибок).

RTS

Заметим, в опросе участвовали жители Львовской области от 18 лет. Всего было опрошено 1,2 тыс. респондентов.

Статистическая погрешность исследования составляет по области 2,5%, а по г. Львову - 3%.