Львовяне вместе с "АТБ" помогли закупить новое оборудование для областной детской клинической больницы "Охматдет"

Фото из открытых источников

Пандемія коронавірусу змінила багато чого у нашому житті, але навіть її більш потужна друга хвиля не завадила провадженню благодійних проєктів соціально орієнтованого бізнесу. Як і рік тому, цієї осені компанія "АТБ", що є багаторічним лідером української галузі ритейлу, провела акцію зі збирання коштів і закупівлі сучасного медичного обладнання для дитячих обласних лікарень по всій Україні. Масштаб проєкту "БлагоДій", ініціатором якого виступив спеціально створений для системної підтримки найбільш незахищених верств населення Благодійний фонд "АТБ", вражає – він проходив одночасно у всіх супермаркетах найбільшої вітчизняної мережі.

"Проєкт унікальний тим, що проходив у всіх магазинах мережі "АТБ" в Україні. Ми вдячні нашим покупцям за небайдужість. Разом з вами нам вдалося зібрати значну суму, яку ми інвестували в здоров'я нації", – поділився Сергій Демченко, керівник Всеукраїнського благодійного фонду "АТБ".

У кожному куточку нашої країни на касах дискаунтерів цієї мережі клієнтам пропонували за символічну плату отримати яскравий аркуш зі схемою оригамі, що могла б зібрати навіть дитина дошкільного віку. Кожен із більш ніж чотирьох мільйонів клієнтів торговельної мережі протягом місяця міг купити бажану кількість таких аркушів. Для тих, хто раніше не займався цим східним мистецтвом, автори запропонували QR-код із посиланням на докладну інструкцію зі складання оригамі. Всі зібрані в межах проєкту кошти Всеукраїнський благодійний фонд "АТБ" перерахував на цільову підтримку дитячих лікувальних відділень та закладів країни.

Наприклад, небайдужі львів’яни, які ходять на закупи до супермаркетів "АТБ" у нашому місті, протягом місяця допомогли зібрати 142 тисячі гривень. На таку суму Благодійний фонд "АТБ" закупив для Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "ОХМАТДИТ" важливий прилад – монітор спостереження за станом пацієнта Colin BP-S 510. Його ціна становить якраз 142 тис. грн.

Фото из открытых источников

Завдяки таким приладам можна допомогти тисячам маленьких пацієнтів, які отримають шанс на здорове та щасливе життя.

Сьогодні в країна є чимало дітей із серйозними захворюваннями, лікування яких не по кишені ані їхнім батькам, ані країні, яка наразі перебуває у досить складному фінансовому становищі та ще й мусить протистояти пандемії. Порятунком для хворих діточок стає підтримка соціально орієнтованого та патріотичного бізнесу.

Як багаторічний лідер галузі вітчизняного ритейлу, компанія "АТБ" надихає на добрі справи не тільки мільйони своїх постійних клієнтів, але й партнерів по бізнесу, а також інших гравців на ринку роздрібної торгівлі. Для надання системної допомоги тим, хто її найбільше потребує, компанія у 2017 році створила Всеукраїнський благодійний фонд "АТБ". Він акумулює зібрані під час проведення заходів кошти, корпорація додає свій благодійний внесок. Такі гроші спрямовують на закупівлю медичного обладнання та адресну допомогу найбільш незахищеним верствам населення. Компанія постійно допомагає родинам воїнів, загиблих на Донбасі, багатодітним сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, людям, постраждалим від стихійного лиха, та багатьом іншим.

Цікаво, що не встиг фінішувати благодійний проєкт "БлагоДій", а компанія "АТБ" та її Всеукраїнський благодійний фонд розпочали нову масштабну соціальну ініціативу. Акція "Мене це стосується. А тебе?" вже стартувала в магазинах найбільшої української торговельної мережі. Вона спрямована на збирання коштів для надання допомоги онкохворим діткам. Обличчями проєкту стали українські зірки Ольга Полякова та Михайло Хома (DZIDZIO).

"Не треба бути зіркою, щоб займатися благодійністю. Треба займатися благодійністю, аби вважати себе зіркою", – дуже влучно прокоментувала свою участь у проєкті "Мене це стосується. А тебе?" Ольга Полякова.

На численних касах супермаркетів "АТБ" покупцям пропонують за символічну ціну (5 і 7 гривень) придбати мінішоколадки та пакетики чаю.

АТБ

Всі отримані від реалізації спецтоварів кошти, а також по 0,5 грн. від вартості позначених спеціальними цінниками акційних товарів, що надали партнери проєкту, будуть спрямовані на лікування онкохворих малюків, якими опікується фонд "Таблеточки". Щорічно в нашій країні рак діагностують майже у тисячі дітей. На жаль, статистика невтішна – одужує менше половини з них. Однак є надія, що завдяки зусиллям соціально орієнтованого бізнесу і завдяки допомозі кожного з нас ці сумні цифри скоро зміняться. Мешканці міста Лева вже неодноразово доводили, що мають щире велике левине серце.