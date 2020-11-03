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Львовский горизбирком объявил официальные результаты выборов в городской совет

Львовская ратуша на площади Рынок, д. 1

 Львовский городской совет

В новой каденции совета Львовской ОТГ будут депутаты от партий "Евросолидарность", "Самопоміч", "Голос", "Варта" и "Свобода"

Победителем выборов в совет Львовской ОТГ стала партия "Европейская солидарность". Об этом указано в итоговом протоколе Львовского территориального избирательного комитета, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, партия "ЕС" набрала 31,25% голосов (68 704 избирателя), на втором месте – партии "Самопоміч" – 19,435 (42 787), А на третьем месте партия "Голос" – 8,9% (19 621). Также в новый состав совета Львовской ОТГ вошли представители партии "Варта" – 6,96% (15 324) и ВО "Свобода" – 6,85% (15 097).

Таким образом, в новой каденции совета "Евросолидарность" будут представлять 26 депутатов, "Самопоміч" – 17, "Голос" – 8, "Варту" – 7 и "Свободу" – 6.

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Напомним, на выборах головы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовой от "Самопомочі" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов назначен на 22 ноября.

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