Львовский BookForum определил лучшие книги 2020 года

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Не выбран только лауреат в категории "Профессиональная литература", поскольку ни одна книга не соответствовала всем критериям

Нынешний Львовский BookForum объявил лауреатов премии Best Book Award 2020. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута", сообщает пресс-служба BookForum