Львовский BookForum определил лучшие книги 2020 года
Не выбран только лауреат в категории "Профессиональная литература", поскольку ни одна книга не соответствовала всем критериям
"В этом году за награду соревновались более 400 книг от 72 издательств. По недавней традиции книги оценивали жюри в трех городах — Львове, Киеве и Харькове. Гран-при получила "Украинская азбука. Рисунки Георгия Нарбута" — за первое полное издание выдающегося памятника украинской графики в совершенном художественном оформлении и полиграфическом исполнении", - отметили организаторы.
Лауреатами стали 27-го Львовского BookForum стали:
- Классическая украинская литература — "Апокриф" Леси Украинки / "Четыре разговора о Лесе Украинке" Блаженнейшего Святослава Шевчука и Оксаны Забужко (издательство "Комора", Киев) — за мощность смыслов и гармоничную целостность визуального исполнения.
- Современная украинская проза - Янина Соколова, Ольга Куприян. "Я, Нина" (издательство #Книголав, Киев) — за откровенно рассказанную историю жизни и борьбы с болезнью, смелость нарушить табуированные до сих пор темы и искусную повествование.
- Современная украинская поэзия - Елена Герасимьюк. "Тюремная песня "(издательство "Лютое дело", Киев) — за поэтическую неординарность.
- Классическая иностранная литература в украинском переводе - Сапфо, Миртида, Телесилла и другие. "Первые поэтессы: Кодекс древнегреческой женской поэзии" (издательство "Астролябия", Львов) — за гармоничное сочетание высокой поэзии с высокой издательской культурой.
- Современная иностранная литература в украинском переводе - Дэн Симмонс. "Террор" ("Издательство Жупанского", Киев) — за расширение читательских горизонтов.
- Non-fiction — "Антология украинской кинокритики 1920-х в трех томах" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) — за актуализацию наследия украинского кино 1920-х.
- Биография - Дмитрий Горбачев. "Рыцари голодного Ренессанса "(издательство "Дух и буква", Киев) — за основательное портретирование и популяризацию создателей украинского авангарда.
- История - Сергей Плохий. "Забытые отбросы Восточного фронта" ("Клуб Семейного Досуга", Харьков) — за новаторство в представлении исторических студий.
- Литература для детей от 0 до 5 — Наталка Малетич. "Призрак, который не мог заснуть" ("Издательство Старого Льва", Львов) — за тонкое понимание запросов самых маленьких, а следовательно, самых требовательных читателей.
- Литература для детей от 6 до 8 - Оксана Драчковская. "Зайчик-нестрибайчик и его смелая мама" (издательство "Черные овцы", Черновцы) — за деликатное освещение непростой темы, что благодаря художественной форме достигает детского сознания и воспитывает человечность.
- Литература для детей от 9 до 12 - Олег Гавриш. "Сказки бабы Гавришихи" (издательство "Время мастеров", Киев) — за привитие любви к настоящей книги, которую с интересом читаешь, с наслаждением рассматриваешь и с удовольствием листаешь.
- Литература для подростков и YA - Екатерина Михалицына, Станислав Дворницкий. "Реакторы не взрываются. Краткая история Чернобыльской катастрофы" (издательство "Портал", Киев) — за честную и впечатляющую рассказ о Чернобыльской катастрофе для подростковой читательской аудитории.
- Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - Олег Сенцов. "Хроника одного голодания. 4 с половиной шаги" ("Издательство Старого Лева", Львов) — за сохранение критического мышления и ценностных ориентиров в экстремальных условиях и за умение по-разному и убедительно транслировать в книгах личный опыт.
- Визуальная книга - "ВУФКУ. Lost&Found" ("Национальный центр Александра Довженко", Киев) - за кропотливый труд и визуализацию украинских киноисточников.
- Комиксы и графические романы - Ярко Филевич. "Колонист. Быть человеком " ("UA Comix", Львов) - за добрый юмор и здравый смысл в комиксотворении.
- Научная литература - Максим Стриха. "Украинский перевод и переводчики: между литературой и націєтворенням" (издательство "Дух и Литера", Киев) — за системный и концептуальный изложение истории украинского перевода в личностях, эпохах и дискурсах.
- Профессиональная литература — не присуждена! Не нашлось ни одной книжки, которая бы соответствовала всем критериям высококультурного издания.
Персональная награда председателя Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого досталась книге Софии Андрухович "Амадока", "Издательство Старого Льва", Львов.
Напомним, нынешний 27-й Львовский международный BookForum, который проходит 16-20 сентября, впервые проводят в онлайн-формате.