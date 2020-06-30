Львовская область продлила карантин до 7 июля, ситуация приближается к критической

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В регионе наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных

Во Львовской области наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных, в результаты чего в регионе продлили карантин до 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Согласно сообщению, показатели заболеваемости коронавирусом в области заставляют сохранить карантинные мероприятия. Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых заболевших ежедневно увеличивается на 150-240 людей, когда процент загруженности больниц стремительно приближается к критической отметке, а состояние пациентов, которые обращаются к врачам, тяжелее, по сравнению с началом пандемии. Львовская область - среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Именно пренебрежение собственной безопасностью и карантинными ограничениями приводят к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионе", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Кроме того, загруженность в области коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%).

Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме 24).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - проинформировал директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.

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Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине выявили 706 новых случаев коронавируса COVID-19, 143 из которых приходятся на Львовскую область. В целом, регион занимает первое место по количество выявленных случаев с начала пандемии - 5435.