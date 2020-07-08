Львовская область восстанавливает льготную перевозку в городском транспорте

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Садовой еще раз подчеркнул, что режим спецперевозок сохраняется

Львовская область восстанавливает льготную перевозку в городском транспорте. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"Сегодня на комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о возобновлении льготных перевозок в городском транспорте. Все же призываем пользоваться этими возможностями лишь при крайней необходимости, по возможности ездить в период, когда это не будет мешать львовянам добираться на работу – с 11 до 16 часов", - написал Садовой.

Однако, мэр Львова еще раз подчеркнул, что режим спецперевозок, введенный в связи с карантинными ограничениями, сохраняется. В общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры.

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Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, Львовская область опять не может смягчать карантин.