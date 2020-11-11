Львов будет обжаловать в суде решение Кабмина о "карантине выходного дня", - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый Фото из открытых источников

Сейчас ожидают полный текст постановления правительства

Львовский городской совет будет обжаловать в суде решение Кабинета министров о введении в Украине "карантина выходного дня". Об этом написал в своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его до сих пор нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные – абсурд", - написал городской голова.

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Кроме этого, он отметил, что за субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода, а "это живые деньги, которые кормят тысячи семей".

"О дальнейших шагах сообщим, когда будем иметь детали решения правительства. Берегите себя и родных!"- добавил Садовый.

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.