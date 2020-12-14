LvivTech.City стал победителем European Property Awards 2020-2021
Инновационный парк LvivTech.City девелопера UDP стал лучшим многофункциональным девелоперским проектом в Украине по версии международной премии European Property Awards 2020-2021. Церемония награждения победителей этого года состоялась онлайн 11 декабря в Лондоне.
European Property Awards – самая авторитетная премия, эксперты которой уже 25 лет отмечают лучшие проекты в области жилой и коммерческой недвижимости в Европе.
"Победа проекта LvivTech.City в European Property Awards – еще одно достижение команды UDP. К созданию и развитию всех наших проектов мы подходим на самом высоком профессиональном уровне, и высокая оценка международного девелоперского и архитектурного сообщества – тому подтверждение. Уверен, инновационный парк LvivTech.City станет новой достопримечательностью современного Львова", – комментирует Виталий Мельник, вице-президент UDP.
"Оскар" на рынке недвижимости победителям присуждают 80 независимых профессиональных экспертов со всего мира, которые оценивают проекты по многим критериям, среди которых дизайн проекта, его качество, инновационность, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития. В жюри председательствуют представители Палаты Лордов, верхней палаты парламента Великобритании.
LvivTech.City – первый инновационный парк во Львове, который реализует девелоперская компания UDP. На территории бывшей промзоны создается экосистема по принципу "Живи - Работай - Учись - Отдыхай". Живописная зеленая зона, расположенная напротив Стрыйского парка, будет включать жилую и офисную часть класса А, и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру – тренажерные залы, комнаты отдыха, велосипедные дорожки, кафе, торговую галерею и др.
LvivTech.City объединит ведущие технологические и инновационные компании, предпринимателей и молодые стартапы, которые создают кластер инноваций для развития города и страны. Первый из трех бизнес-кампусов будут введен в эксплуатацию уже во втором квартале 2021 года. В этот же период начнется продажа первых квартир в LvivTech.City.