LvivTech.City стал победителем European Property Awards 2020-2021

Фото из открытых источников

Инновационный парк LvivTech.City девелопера UDP стал лучшим многофункциональным девелоперским проектом в Украине по версии международной премии European Property Awards 2020-2021. Церемония награждения победителей этого года состоялась онлайн 11 декабря в Лондоне.



European Property Awards – самая авторитетная премия, эксперты которой уже 25 лет отмечают лучшие проекты в области жилой и коммерческой недвижимости в Европе.



"Победа проекта LvivTech.City в European Property Awards – еще одно достижение команды UDP. К созданию и развитию всех наших проектов мы подходим на самом высоком профессиональном уровне, и высокая оценка международного девелоперского и архитектурного сообщества – тому подтверждение. Уверен, инновационный парк LvivTech.City станет новой достопримечательностью современного Львова", – комментирует Виталий Мельник, вице-президент UDP.

Фото из открытых источников





"Оскар" на рынке недвижимости победителям присуждают 80 независимых профессиональных экспертов со всего мира, которые оценивают проекты по многим критериям, среди которых дизайн проекта, его качество, инновационность, оригинальность и соответствие принципам устойчивого развития. В жюри председательствуют представители Палаты Лордов, верхней палаты парламента Великобритании.

LvivTech.City – первый инновационный парк во Львове, который реализует девелоперская компания UDP. На территории бывшей промзоны создается экосистема по принципу "Живи - Работай - Учись - Отдыхай". Живописная зеленая зона, расположенная напротив Стрыйского парка, будет включать жилую и офисную часть класса А, и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру – тренажерные залы, комнаты отдыха, велосипедные дорожки, кафе, торговую галерею и др.

Фото из открытых источников





LvivTech.City объединит ведущие технологические и инновационные компании, предпринимателей и молодые стартапы, которые создают кластер инноваций для развития города и страны. Первый из трех бизнес-кампусов будут введен в эксплуатацию уже во втором квартале 2021 года. В этот же период начнется продажа первых квартир в LvivTech.City.