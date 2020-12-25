Козловский назвал заместителя Садового гомосексуалистом

Президент футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский 112.ua

Депутат Львовского областного совета от "Европейской Солидарности", совладелец Львовской табачной фабрики Григорий Козловский подает в суд на заместителя городского головы Львова по вопросам развития Андрея Москаленко из-за образа чести, достоинства и деловой репутации. Такое решение предприниматель принял после того, как чиновник обвинил его в попытке захвата власти во Львове. Об этом Григорий Козловский сообщил в комментарии "Вголосу".

Так, накануне, 24 декабря, депутатский корпус на своем заседании пытался утвердить новый регламент Львовского городского совета. Этот шаг был необходимым, чтобы новый созыв Рады законно начал свою работу и успел проголосовать за бюджет Львова на 2021 год.

Городской голова Львова Андрей Садовый блокировал этот процесс и пытался не допустить принятия документа. Суть в том, что в последствии Садовый мог потерять фактически диктаторские полномочия, которыми его наделила подконтрольное большинство в прошлом созыве Львовского городского совета.

Поэтому пока депутаты пытались найти понимание с Садовым и добиться от него соблюдения закона, заместитель мэра Андрей Москаленко обвинил Григория Козловского в захвате власти. Чиновник заявил, что “адвокаты известного” табачного олигарха "взяли в заложники" принятие бюджета из-за ”принятия написанного на колене регламента". Кроме того, Москаленко сказал, якобы новой редакцией регламента “значительная часть полномочий городского головы передается тем самым адвокатам “олигарха”.

Facebook/Andriy Moskalenko

Говоря об "адвокатах "табачного олигарха", Москаленко, очевидно, имел в виду юристов Юрия Ломагу и Алексея Резника, которые в этом году были избраны общиной Львова во Львовский городской совет от “Tвропейской Cолидарности” и вместе с депутатами от других фракций горсовета поддерживали принятие нового регламента.

После этого заявления Григорий Козловский сообщил, что готовит судебный иск против Андрея Москаленко.

"С понедельника мы готовим судебный иск. Думаю, он будет предусматривать не менее 100 тысяч гривен материальной компенсации. И этот суд я выиграю. А Москаленко пришлет средства на счет одного из детских домов.

И давайте называть вещи своими именами. Я являюсь крупнейшим налогоплательщиком в Западной Украине на протяжении последних четырех лет. Суммы, которые я плачу в бюджеты разных уровней, составляют более 9 миллиардов гривен. Наше предприятие входит в десятку крупнейших налогоплательщиков во всей Украине. Поэтому я горжусь тем, что являюсь руководителем и владельцем этого предприятия. Потому что я наполняю бюджет государства.

А кто такой господин Москаленко? Это маленький гомосексуалист, единственное занятие которого — ездить с Садовым в командировки и ходить там с ним в баню. За деньги общины Львова. Это единственное его достижение в карьерном росте. Это то, что помогло ему стать и гомосексуалистом, и заместителем городского головы. Такой человек недостоин занимать столь высокую чиновничью должность и депутатский корпус, думаю, также даст этому надлежащую оценку.

Понимаю, что у городского головы, как он и сам ранее признал во время заседания совета, есть еще много гомосексуалистов. Но этот — перешел уже все допустимые пределы. Очень хочу, чтобы он объяснил в суде, каким это образом “часть полномочий городского головы передается адвокатам “олигарха”? Он либо не полностью ума, либо интеллект у него на уровне плинтуса. Поэтому пусть объясняет, что он имел в виду. Потому что человеку со здравым смыслом трудно такое понять.

Попутно приглашаю все СМИ на предстоящие судебные заседания. Община Львова должна знать, что сегодня городом руководят гомосексуалисты, которые мечтали еще на 5 лет узурпировать всю власть, но, к счастью, не смогли”, – отметил Григорий Козловский.