Комфорт и выгода еженедельно: покупаем продукты в городе Льва

АТБ

Сегодня уже почти четыре миллиона граждан, включая и жителей нашего славного города Льва, являются постоянными клиентами торговой сети "АТБ". Эта цифра стремительно растет, ведь в 24 областях страны работают 1148 таких супермаркетов. Ежегодно принимают первых клиентов еще не менее сотни новых дискаунтеров.

В 296 украинских населенных пунктах отдают предпочтение "АТБ", поскольку здесь всегда гарантируют качество продуктов, эти магазины имеют комфортные торговые залы, предлагают широкий ассортимент товаров, а покупатели имеют возможность экономить. В супермаркетах "АТБ" действуют еженедельные акционные предложения и есть бонусная программа, благодаря чему цена может быть снижена на 40% и даже больше.

Сеть "АТБ" системно внедряет инновационные технологии в отраслях ритейла, архитектуры, энергосбережения, строительства и тому подобное. Помещения магазинов всегда радуют комфортным микроклиматом. Супермаркеты этой сети работают в режиме 24/7. Их обустроили таким образом, чтобы в прикассовых зонах не создавалось очередей, а клиентам было удобно перемещаться с тележкой или корзиной торговым залом. Даже в самый жаркий день здесь можно перевести дыхание и охладиться фрешем. А вот прохладным утром или ночью приятно согреться и взбодриться чашечкой зернового кофе – в магазинах установили современные кофейные машины. Интересно, что во время одной из своих недавних поездок по регионам Украины президент Владимир Зеленский пришел за стаканчиком кофе именно в супермаркет "АТБ". И это не рекламный трюк - просто это удобно, комфортно и очень вкусно!

АТБ

Позаботились в "АТБ" и о клиентах, приезжающих за продуктами на собственном авто. Возле магазинов обустроены просторные парковочные площадки с понятной схемой движения и камерами видеонаблюдения. Место для авто здесь найдется в любое время суток.

На этапе реализации сейчас еще один интересный проект - в магазинах этой торговой сети сейчас устанавливают почтоматы "Новой почты", что позволит объединить поход за продуктами с получением посылки.

На полочках каждого из таких магазинов более 3,5 тысячи наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости. Одним из наиболее важных вопросов для клиента является качество. Сеть "АТБ" уделяет этому огромное внимание. Компания построила сложную многоуровневую систему контроля. Здесь регулярно проводят тщательные внутренние проверки и строгие международные аудиты. Супермаркеты "АТБ" уже несколько лет проходят сертификацию на соответствие общепризнанному стандарту ISO 22000:2005. В его основу положены принципы Hazard Analysis and Critical Control Points. Контролируют весь путь продукта: производство, хранение, транспортировка.

АТБ

К контролю качества компания приобщила и самых строгих ревизоров - миллионы своих клиентов. Во всех маркетах сети действует программа "гарантия свежести". По ее условиям каждому, кто обнаружил товар с истекшим сроком годности, компенсируют деньгами его стоимость в трехкратном размере. В результате в многочисленные магазины "АТБ", в том числе и во Львове, попадают только качественные продукты.

Кроме того, клиенты экономят значительные средства на покупке в этой сети – цены здесь традиционно ниже среднерыночных на 10-15%. Компания работает с производителями напрямую, не пользуется услугами посредников, сократила расходы на рекламу и тому подобное.

Кроме экономии, клиенты крупнейшей торговой сети страны могут рассчитывать и на ценные призы. Например, в этом году компания провела беспрецедентную по масштабу, географии и призовым фондом акцию "В "АТБ" покупай – АВТО приближай!". Всего за 15 дней среди покупателей "АТБ" были разыграны пятнадцать новеньких иномарок. Смелому проекту не помешали даже пандемия коронавирус и национальный карантин. За последний пришлось лишь изменить дату награждения победителей.

АТБ

Крупнейший ритейлер Украины уже более четверти века помогает каждому покупателю экономить семейный бюджет и получать гарантированно качественные и свежие продукты к собственному столу.