Хотел украсть телефон: Во Львове мужчина напал на 11-летнюю девочку

Злоумышленника задержали очевидцы происшествия и патрульные полицейские

Во Львове мужчина напал на 11-летнюю девочку, украл телефон и пытался скрыться с места инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Согласно сообщению, вчера, 17 января, около 13:00 на улице Джорджа Вашингтона злоумышленник напал сзади на ребенка, который шел по улице - он толкнул деочку на снег, вырвал из рук мобильный телефон и пытался скрыться. Очевидцами совершения преступления стали прохожие – один из них преследовал злоумышленника, который, убегая, успел снять с себя куртку чтобы изменить свои приметы и усложнить розыск.

Однако, беглеца заметили патрульные полицейские, которые проезжали неподалеку – они задержали нападавшего и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Личность мужчины сразу установили – им оказался 36-летний львовянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Вещественное доказательство (мобильный телефон девочки), правоохранители изъяли.

По данному факту происшествия злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Вскоре суд изберет вору меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове на "рождественской ярмарке" злоумышленник устроил стрельбу и ранил полицейского. У 45-летнего львовянина во время посещения "рождественской ярмарки" возник конфликт с охранником, из-за чего он произвел выстрел из револьвера в направлении мужчины, причинив ему телесные повреждения.