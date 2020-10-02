Гулял обнаженный по городу и молился: Во Львове задержали неадекватного мужчину

Чтобы задержать мужчину, пришлось вызвать на помощь еще дополнительный экипаж полиции

Фото из открытых источников

В пятницу, 2 октября, львовские правоохранители задержали мужчину в неадекватном состоянии, который ходил по городу без одежды и молился. Об этом сообщает ZAXID.net со ссылкой на патрульную полицию.

Согласно сообщению, полностью раздетого мужчину, который босиком шел посреди проезжей части улицы заметили около 08:00 прохожие и водители на ул. Зеленой во Львове. Ранее, около 7:30, этого же мужчину видели на ул. Ивана Франко в районе Стрыйского базара.

Как отмечается, когда правоохранители прибыли на вызов на ул. Зеленую, 104, то обнаружили мужчину, который шел полностью раздетый со сложенными перед собой руками и молился.

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"Патрульные пытались его остановить, начали разговаривать, но мужчина не реагировал, не останавливался и продолжал идти дальше. Когда патрульные пытались его задержать, мужчина начал сильно вырываться, сопротивляться, дрался, а потом начал убегать. Он нанес несколько ударов полицейским, не давал надеть на него наручники", – рассказали в патрульной полиции.

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Впоследствии на помощь прибыл еще один экипаж полиции охраны, после чего мужчину задержали, надев наручники.

Также в полиции отметили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Он не реагировал на вопросы, но постоянно читал молитвы. Мужчину, которому на вид около 20 лет, доставили в психиатрическую больницу. Его личность еще устанавливают.

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Напомним, недавно в Сыховском районе Львова правоохранители задержали 43-летнюю женщину, которая после употребления наркотиков забаррикадировалась в аптеке та угрожала обломком стекла нанести повреждения себе и другим.