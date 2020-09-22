Государственные инспекторы Госгеокадастра во Львовской области выявили 165 нарушений соблюдения требований земельного законодательства

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С начала 2020 года государственные инспекторы в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель и соблюдением требований законодательства Украины об охране земель Главного управления Госгеокадастра во Львовской области провели 382 проверки соблюдения требований земельного законодательства на общей площади 13217 гектаров. По результатам проведенных проверок выявлено 165 нарушений требований земельного законодательства на общей площади 975 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Важным звеном деятельности Госгеокадастра является реагирование на факты нарушения земельного законодательства, государственный надзор за целевым использованием земель всех форм собственности. При выявлении нарушений действующего земельного законодательства государственные инспекторы Главного управления осуществляют меры по их устранению", – отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

С целью принятия мер государственного контроля для устранения выявленных нарушений государственные инспекторы составили 164 протокола об административном правонарушении, нарушителям земельного законодательства вручили 188 предписаний об устранении нарушений, вынесли 158 постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 50 660 грн, из которых в добровольном порядке уплачено 122 штрафов на общую сумму 38 930 гривен.

Общий размер начисленного вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения, составляет 809 930 грн, из которых в добровольном порядке нарушителями земельного законодательства оплачено 739 787 гривен.

Также за этот период государственные инспекторы Госгеокадастра Львовской области осуществили проверку 436 решений и распоряжений органов местного самоуправления и распоряжений органов исполнительной власти. По результатам проведенных проверок выявлено 64 решения, принятых с нарушениями действующего законодательства. С целью приведения в соответствие действующему законодательству принятых решений и распоряжений в органы исполнительной власти и местного самоуправления Львовской области направлено 16 ходатайств.

В целом в этом году специалистами Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра во Львовской области рассмотрено 310 обращений от юридических и физических лиц и 98 – от органов прокуратуры и других правоохранительных органов.

На постоянном контроле специалистов находится начисление и уплата потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

За отчетный период государственными инспекторами Госгеокадастра во Львовской области обнаружена неуплата потерь с/х и л/х производства на общую сумму 12184 гривен. В результате 5 мероприятий государственного контроля задолженность по уплате потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства была уплачена в полной сумме.