Госгеокадастр за неделю передал общинам Львовщины почти 28 тыс. га сельскохозяйственных земель
За последнюю неделю Главным управлением Госгеокадастра во Львовской области было передано 27903 га сельскохозяйственных земель государственной собственности в коммунальную собственность 18 ОТГ Львовщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, сегодня было передано 20058 га с/х земель госсобственности 18 территориальным общинам Львовщины,
Акты приема-передачи земельных участков в коммунальную собственность общин главам Великолюбинский, Жовтанецкой, Каменко-Бугской, Розвадовской, Щирецкой, Лопатинской и Новокалиновской территориальных общин вручил начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области Андрей Кавецкий с участием первого заместителя начальника – Ростилава Тхира, заместителя начальника – Василия Собко, начальника управления землеустройства – Ивана Буришина, руководителей районных отделов Госгеокадастра.
"В сотрудничестве с общинами мы осуществляем процесс передачи земель на Львовщине, инициированный Председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, который отмечает что реализация земельной реформы в Украине невозможна без надлежащей децентрализации и передачи земельных полномочий на места.
Мы возвращаем земли в полноценное распоряжение местных общин, людей которые там проживают, работают из поколения в поколение на этих землях. Люди лучше знают как хозяйничать на своей земле, в рамках действующего законодательства, конечно. Передаем в руки людей ресурс, который позволит улучшить инфраструктуру, обеспечит поступление в бюджеты на местах при условии эффективного и рационального использования этих земель. До конца этого года мы планируем передачу всех земель госсобственности в распоряжение ОТГ",- отметил Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.
Передачу земель осуществлено в соответствии с Указом Президента Украины от 15.10.2020 № 449 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" и постановления Кабинета Министров Украины от 16.11.2020 № 1113 "Некоторые меры по ускорению реформ в сфере земельных отношений".
С перечнем земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые переданы в коммунальную собственность, можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления Госгеокадастра во Львовской области в разделе "Передача земель общинам".
Справочно: Практическое руководство по вопросам передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.