Госгеокадастр за неделю передал общинам Львовщины почти 28 тыс. га сельскохозяйственных земель

Фото из открытых источников

За последнюю неделю Главным управлением Госгеокадастра во Львовской области было передано 27903 га сельскохозяйственных земель государственной собственности в коммунальную собственность 18 ОТГ Львовщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сегодня было передано 20058 га с/х земель госсобственности 18 территориальным общинам Львовщины,

Акты приема-передачи земельных участков в коммунальную собственность общин главам Великолюбинский, Жовтанецкой, Каменко-Бугской, Розвадовской, Щирецкой, Лопатинской и Новокалиновской территориальных общин вручил начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области Андрей Кавецкий с участием первого заместителя начальника – Ростилава Тхира, заместителя начальника – Василия Собко, начальника управления землеустройства – Ивана Буришина, руководителей районных отделов Госгеокадастра.

"В сотрудничестве с общинами мы осуществляем процесс передачи земель на Львовщине, инициированный Председателем Госгеокадастра Романом Лещенко, который отмечает что реализация земельной реформы в Украине невозможна без надлежащей децентрализации и передачи земельных полномочий на места. Мы возвращаем земли в полноценное распоряжение местных общин, людей которые там проживают, работают из поколения в поколение на этих землях. Люди лучше знают как хозяйничать на своей земле, в рамках действующего законодательства, конечно. Передаем в руки людей ресурс, который позволит улучшить инфраструктуру, обеспечит поступление в бюджеты на местах при условии эффективного и рационального использования этих земель. До конца этого года мы планируем передачу всех земель госсобственности в распоряжение ОТГ",- отметил Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Передачу земель осуществлено в соответствии с Указом Президента Украины от 15.10.2020 № 449 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" и постановления Кабинета Министров Украины от 16.11.2020 № 1113 "Некоторые меры по ускорению реформ в сфере земельных отношений".

С перечнем земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которые переданы в коммунальную собственность, можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления Госгеокадастра во Львовской области в разделе "Передача земель общинам".

Справочно: Практическое руководство по вопросам передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.