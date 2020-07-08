Эксперты Госгеокадастра Львовской области обработали более 9 тыс. проектов землеустройства по принципу экстерриториальности

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С начала этого года, в рамках реализации пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности согласования проектов землеустройства относительно отвода земельного участка экспертами Главного управления Держгеокадастру Львовской области приняты в обработку из других областей 9417 проектов землеустройства. Из них, экспертами Госгеокадастра положительно рассмотрено более 80% этих проектов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Введены изменения Кабинетом Министров Украины, Госгеокадастром в систему согласования проектов землеустройства по принципу экстерриториальности имеют антикоррупционный эффект, ведь устранен еще один контакт граждан с чиновниками, дополнительно это способствует повышению уровня квалификации специалистов", - отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Также территориальными органами Госгеокадастра Львовской области направлено на согласование в другие области более 25 тысяч проектов землеустройства.

Отметим, что в 2020 году количество специалистов, прошедших обучение, сертифицирование по специальности эксперта и работают в Главном управлении Госгеокадастра во Львовской области, возросло с 17 до 43 человек, что позволило увеличить количество рассматриваемых заявлений и ускорить сроки рассмотрения документов, поступивших посредством электронных сервисов Госгеокадастра.

Справочно:

Рассмотрение и согласование или отказ в согласовании проектов землеустройства осуществляется работниками территориальных органов Госгеокадастра, которые выбраны по принципу случайности системой электронного документооборота.