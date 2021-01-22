Эксперты Госгеокадастра Львовщины обработали более 25 тыс. проектов землеустройства по принципу экстерриториальности

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В течение 2020 года экспертами Главного управления Госгеокадастра во Львовской области принято к проработке из других областей 25081 проект землеустройства. Из этого количества положительно рассмотрено 20677 (82%) проектов землеустройства, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, с 11 по 16 января 2021 года экспертами Главного управления Госгеокадастра Львовской области принято в обработку из других областей 1716 проектов землеустройства. Из которых предоставлено 1436 (84%) выводов о согласовании документаций.

Отметим, что Львовщина вошла в число лидеров по Украине по качеству разработанных проектов землеустройства, которые получили наивысшую оценку.

"Рассмотрение проектов землеустройства по принципу экстерриториальности устранило дополнительные контакты граждан с чиновниками и имеет антикоррупционный эффект. Также в этом году в Главном управлении выросло количество сертифицированных экспертов, что позволило увеличить количество рассмотренных документаций, которые поступают через онлайн-сервисы Госгеокадастра", — отмечает начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области Андрей Кавецкий.

В 2020 году количество специалистов, которые прошли обучение, сертифицировались по специальности эксперта и работают в Главном управлении Госгеокадастра во Львовской области, возросло до 43 человек. Это позволило увеличить количество рассмотренных заявлений и ускорить сроки рассмотрения документаций, поступивших с помощью электронных сервисов Госгеокадастра.

Справочно:

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 31 августа 2016 года № 580 "некоторые вопросы реализации пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности согласования проектов землеустройства по отводу земельного участка территориальными органами государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра", рассмотрение и согласование или отказ в согласовании проектов землеустройства осуществляется работниками территориальных органов Госгеокадастра, которые выбраны по принципу случайности системой электронного документооборота.