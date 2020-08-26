ДТП во Львовской области: Шесть человек пострадали

Событие произошло в с. Тухолька Сколевского района

Во Львовской области произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с автомобилем Peugeot Boxer, в результате чего шесть человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Это случилось в с. Тухолька Сколевского района, в результате ДТП травмированы 6 человек, которые были госпитализированы в Сколевскую центральную больницу.

В ведомстве отмечают, что пожарно-спасательным отделением была отключена аккумуляторная батарея в автомобиле Peugeot Boxer. Отмечается, что к ликвидации последствий ДТП привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники.

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Напомним, ранее в селе Гаек Львовской области столкнулись две машины, в результате чего погиб ребенок. Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.