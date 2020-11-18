Чиновников "Львовской железной дороги" разоблачили на закупке бракованных российских запчастей через территорию ОРДЛО

Все запчасти были в употреблении, а некоторые из них – вообще непригодны для использования

Правоохранители заблокировали противоправный механизм поставки на Львовский филиал "Укрзализныци" некачественных запчастей российского производства, которые ввозились через временно неподконтрольные Украине территории. Об этом сообщила прессслужба СБУ.

Отмечается, что организаторами сделки, которая действовала в течение 2019-2020 годов, оказались коммерсанты, которым способствовали должностные лица "Львовской железной дороги". Злоумышленники наладили поставки бывших в употреблении запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были и непригодные для использования. При этом некачественную продукцию ввозили контрабандой из России через неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Как установили эксперты, фигуранты дела не только нанесли значительный экономический ущерб "Укрзализныце", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожной отрасли.

Кроме того, в СБУ заявили, что через реализацию таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

Сейчас открыто уголовное производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. В связи с этим во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц "Укрзализныци" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Напомним, в июне текущего года сотрудники СБУ уже задокументировали злоупотребления более чем на 3,7 млн гривен должностными лицами "Львовской железной дороги" при закупках запчастей для подвижного состава. Тогда вместо новой продукции злоумышленники договорились о поставках бывших в употреблении деталей из РФ.