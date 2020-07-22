Бюджеты Львовской области получили почти 6 млн грн на землеустройство, охрану и улучшение земель

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В этом году в бюджеты местных советов Львовской области поступило 5,92 млн грн в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства. Из них в областной бюджет поступило 2 млн грн, на счета местных советов – 3,92 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра во Львовской области.

Как отмечается, в 2020 году использовано 3,1 млн грн на проведение работ по землеустройству и охране земель.

"Эти средства общины могут использовать на свое усмотрение, но в рамках мероприятий по осуществлению землеустройства, охраны и улучшения земель. Работники Госгеокадастра всегда готовы оказать консультативную помощь местным советам. В частности специалистами Госеокадастра разрабатываются и предусматриваются такие меры при формировании местных программ. Реализация этих программ и землеустроительных работ обеспечат в дальнейшем дополнительные поступления средств в местные бюджеты, что будет способствовать общему развитию территорий",- отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Больше всего средств потрачено на внедрение мероприятий по охране земель (2,8 млн грн), проведение инвентаризации земель (6 тыс. грн), разработку документации по землеустройству (28 тыс. грн) и 284 тыс. грн использованы на другие мероприятия.

В целом на специальных счетах местных советов Львовской области аккумулировано 23,8 млн грн, поступивших в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства.

Справка:

Во Львовской области осуществление мероприятий по землеустройству, охране и улучшению земель предусмотрено в рамках "Программы комплексного развития территории Львовской области на 2016-2020 годы" утвержденной Львовским областным советом. На осуществление этих мероприятий, в этом году предусмотрено 2,3 млн.грн., которые поступили в порядке возмещения потерь. За эти средства предварительно запланировано провести нормативную денежную оценку земель 40 населенных пунктов и провести инвентаризацию инвестиционно-привлекательных территорий 10-ти объектов.

В соответствии со статьей 209 Земельного кодекса Украины, средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельско- и лесохозяйственного производства, используются на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных потребностей, улучшения угодий, охрану земель в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства, а также на проведение инвентаризации земель, проведение нормативной денежной оценки земли.

Использование этих средств на другие цели не допускается.