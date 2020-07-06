BookForum во Львове впервые за 27 лет проведут в онлайн-формате

Форум издателей во Львове Фото из открытых источников

В этом году темой мероприятия станет "Перепись населения: знать, кто мы есть"

В этом году 27-й Львовский международный BookForum состоится 16-20 сентября, однако его впервые проведут в онлайн-формате. Об этом сообщают организаторы форума.

Согласно сообщению, фокусная тема нынешнего фестиваля - "Перепись населения: знать, кто мы есть", а программу будут формировать 15 тематических кластеров и спецпроектов.

Как пандемия меняет нашу жизнь, ритуалы и привычки, как мир переосмысливает ценности, перед какими вызовами мы стоим и как с ними справиться, как игрокам культуры выходить из кризиса — об этом будут дискутировать на 27 BookForum.

По словам организаторов, новый формат даст возможность посетить фестиваль тем, кому раньше не удавалось приехать во Львов. Кроме этого, ценители литературы смогут услышать любимых писателей в любом уголке мира.

Как отмечается, среди нынешних участников – авторы с Украины, 20 иностранных гостей из 15 стран с 4-х континентов, лауреаты и номинанты Букеровской премии, Гонкуровской премии, Национальных выборов читателей и критиков. Одним из главных событий станет трансляция Ночи поэзии и музыки нон-стоп при участии украинских поэтов и музыкантов со всего мира.

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Напомним, ранее стало известно, что в условиях пандемии коронавируса COVID-19 организаторы X Международного фестиваля "Книжный Арсенал" решили перенести его на 2021 год.