Более 3,6 млн грн поступило в госбюджет за админуслуги предоставленные работниками Госгеокадастра во Львовской области

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В этом году работниками Главного управления Госгеокадастра во Львовской области предоставлено более 241 тыс. административных услуг гражданам и юридическим лицам.

По информации ведомства, безвозмездно гражданам было предоставлено свыше 210 тыс. административных услуг (или 87,2%) Госгеокадастра. Более 30 тыс. услуг специалисты Госгеокадастра оказали на платной основе. За эти услуги начислена плата в сумме 3,64 млн. гривен. Средства направили в общий фонд государственного бюджета. В частности, за последний месяц, в августе этого года, было предоставлено более 31 тыс. админуслуг, из них более 26 тыс. предоставлено бесплатно и более 4 тыс. услуг было предоставлено на платной основе.

"Нашими работниками в этом году обработано более 240 тыс. обращений относительно предоставления админуслуг связанных с ведением Государственного земельного кадастра. Этого показателя удалось достичь с помощью отбора квалифицированных кадров, обучения специалистов, предоставления перечня услуг Госгеокадастра доступных в режиме онлайн", - отмечает Андрей Кавецкий, начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Среди админуслуг, которые предоставляются безвозмездно, больше всего запросов поступило по государственной регистрации земельного участка (85512), выдачи выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке в подтверждение государственной регистрации земельного участка (79357).

Также государственные кадастровые регистраторы обработали 27664 запроса о предоставлении сведений из государственного земельного кадастра о земельном участке, что составляет 89% от общего количества предоставленных платных админуслуг.

Справочно:

Согласно Закона Украины "Об административных услугах" с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов оказывают услуги через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления. Граждане могут ознакомиться с адресами ЦНАПов на официальном сайте Госгеокадастра.