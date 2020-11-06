Более 120 тыс. земельных участков зарегистрировали кадастровые регистраторы Львовской области с начала 2020 года

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В течение 2020 года государственными кадастровыми регистраторами территориальных подразделений Главного управления Госгеокадастра во Львовской области зарегистрированы 121087 земельных участков в Национальной кадастровой системе.

Как отмечают в пресс-службе ведомства почти все заявления поступили с помощью онлайн-сервисов Госгеокадастра.

"Работа по наполнению баз данных Госгеокадастра осуществляется нашими работниками непрерывно. Это обеспечивает качественное и оперативное предоставление онлайн-услуг гражданам, минимизирует количество контактов с чиновниками, способствует установлению прозрачных земельных отношений в Украине и обеспечит возможности эффективного управления земельными ресурсами на уровне общин", – отмечает начальник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области Андрей Кавецкий.

В общем, в этом году (по состоянию на 6 ноября), в территориальные органы Львовской области поступило более 123 тыс. (123186) заявлений о предоставлении админуслуг по ведению государственного земельного кадастра. Специалисты Госгеокадастра обработали более 121 тыс. (121087) заявлений, или 98,3% от их общего количества. Также внесены 69 сведений о землях в пределах территорий административно-территориальных единиц.

Кроме этого одной из самых популярных услуг остается выдача выдержек из государственного земельного кадастра. В целом по области, с начала года обработано более 57 тыс. заявлений о выдаче таких выписок.

Справочно:

Согласно Закона Украины "Об административных услугах" с 1 января 2015 года на всей территории Украины органы земельных ресурсов оказывают услуги через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы при местных государственных администрациях и органах местного самоуправления. Граждане могут ознакомиться с адресами ЦПАУ на официальном сайте Госгеокадастра.