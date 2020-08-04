Апелляционный суд подтвердил законность восстановления Андрея Кавецкого на должности начальника ГУ Госгеокадастра во Львовской области

Андрей Кавецкий. lvivska.land.gov.ua

Во вторник, 4 августа, в Восьмом апелляционном административном суде состоялось заключительное судебное заседание по апелляционной жалобе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на решение Львовского окружного административного суда, которым Андрей Кавецкий восстановлен в должности начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области.

Об этом в комментарии ZIK сообщил представитель Андрея Кавецкого, адвокат Владимир Фигурский.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы на судебное решение суда первой инстанции суд апелляционной инстанции постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, а судебное решение - без изменений.

"Таким образом Восьмой апелляционный административный суд, 4 августа 2020 года, принял справедливое судебное решение, которым подтвердил законность и обоснованность решения Львовского окружного административного суда, которым Андрея Кавецкого восстановили в должности начальника Главного управления Госгеокадастра во Львовской области", - прокомментировал Владимир Фигурский.

Напомним, Андрей Кавецкий был незаконно уволен в прошлом году в связи с выполнением решений суда, которые вступили в законную силу. При том, что было открыто уголовное производство в отношении предыдущего руководителя относительно невыполнения этих решений.