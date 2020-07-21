ЧС в Луцке: Злоумышленник не захотел говорить с женой

Жену привезли из соседней области

Мужчина, который взял в заложники пассажиров автобуса в центре Луцка, отказался от общения со своей женой, которую специально привезли из Ровненской области. Об этом сообщает местное издание "Вестник".

Согласно сообщению, для переговоров жену террориста привезли из города Дубно, что в Ровненской области. Однако на просьбу пообщаться злоумышленник отказал женщине в грубой форме.

Как отмечается, кроме этого, мужчина отказался от общения с психологом. Следует заметить, что операция по освобождению людей длится уже более 11 часов.

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

В ходе переговоров преступнику предлагалось передать воду для заложников, поскольку автобус долго стоял на жаре, однако тот отказался.

Кроме этого, жителей близлежащих домов, у которых был осуществлен захват автобуса с пассажирами, эвакуировали.

Первым результатом переговоров со злоумышленником стало то, что мужчина позволил передать заложникам воду.