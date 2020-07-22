Захват заложников в Луцке: Правоохранители открыли четыре уголовных производства
Сейчас террорист находится в изоляторе временного содержания
По факту вчерашнего захвата террористом заложников в Луцке сотрудники полиции совместно со Службой безопасности начали четыре уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.
"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сегодня, 22 июля, злоумышленнику будет объявлено о подозрении, а завтра суд будет избирать ему меру пресечения. Сейчас террорист находится в изоляторе временного содержания.
Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.
Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.
Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.
Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".
Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.