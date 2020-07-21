live
Новости » Луцк Читати новину українською

Захват автобуса в Луцке: В СБУ назвали количество заложников и рассказали детали спецоперации

Захват автобуса с людьми в Луцке

 Конкурент

Удалось освободить 13 человек, никто из них не пострадал

Сотрудникам Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в результате спецоперации в Луцке удалось освободить 13 заложников, которых захватил в автобусе "Берестечко - Красниловка" вооруженный террорист. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

Согласно сообщению, кроме освобождения пассажиров, правоохранители задержали вооруженного террориста. Установлено, что злоумышленником оказался Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Новости по теме: Террорист в Луцке освободил заложников после разговора с Зеленским, - Тимошенко

Как отмечается, благодаря спланированной Антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. В настоящее время все заложники освобождены, пострадавших нет.

"Спасибо каждому сотруднику Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности и это – самое главное", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Новости по теме: ЧС в Луцке: Злоумышленник не захотел говорить с женой

Также глава СБУ высоко оценил координацию абсолютно всех задействованных силовых структур при освобождении заложников.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке.

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Игорный бизнес, язык, местные выборы: Азартные игры украинской власти | 16.07.20
Быть ли игорному бизнесу? Новый глава НБУ. Рада ушла на каникулы | Детали недели | 18.07.20
Михаил Добкин | Народ против | 16.07.20
В ВРУ ликвидировали часть районов. Нардепы ушли на каникулы | Ток-шоу
Верещук VS Кличко. Праймериз
Верховная Рада уходит на каникулы. Законопроект Бужанского. Битва за Киев | Ток-шоу