Захват автобуса в Луцке: В СБУ назвали количество заложников и рассказали детали спецоперации

Захват автобуса с людьми в Луцке Конкурент

Удалось освободить 13 человек, никто из них не пострадал

Сотрудникам Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в результате спецоперации в Луцке удалось освободить 13 заложников, которых захватил в автобусе "Берестечко - Красниловка" вооруженный террорист. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, кроме освобождения пассажиров, правоохранители задержали вооруженного террориста. Установлено, что злоумышленником оказался Максим Кривош, который пропагандировал экстремистские взгляды.

Как отмечается, благодаря спланированной Антитеррористическим центром СБУ спецоперации "Бумеранг" правоохранителям удалось избежать жертв среди мирного населения. В настоящее время все заложники освобождены, пострадавших нет.

"Спасибо каждому сотруднику Центра "А" и Антитеррористического центра СБУ, всем правоохранителям за оперативное реагирование и взаимодействие. Ваши профессиональные действия спасли 13 жизней. Люди в безопасности и это – самое главное", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

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Также глава СБУ высоко оценил координацию абсолютно всех задействованных силовых структур при освобождении заложников.

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина со взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке.

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.