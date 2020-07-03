В Волынской области снова ужесточают карантинные ограничения

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Прежде всего, это касается мест массового отдыха людей

На Волыни областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 3 июля усилить карантин в районах с местами массового отдыха людей. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Согласно сообщению, ограничения касаются прежде всего мест отдыха возле водоемов, в частности в Шацком районе. На территории района с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Как отмечается, усилить контроль и карантинные мероприятия на территории области решили по представлению главного государственного санитарного врача области Натальи Янко.

По словам Янко, анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне. По состоянию на 2 июля по показателям регион занимает 4-е место в Украине по распространению коронавірусної инфекции.

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В целом комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла введение таких дополнительных противоэпидемических мер: запрет регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении в Шацком районе и проведение контролирующими органами проверок заведений на всей территории области, оказывающие услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

Также Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

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Напомним, 22 июня региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Волынской области уже усиливала противоэпидемиологические мероприятия в регионе.