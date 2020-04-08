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В Волынской области от коронавируса выздоровел 7-летний ребенок

Иллюстрированное фото из открытых источников

У девочки дважды результат теста был отрицательным

В Волынской области от коронавируса COVID-19 выздоровела девочка. Об этом сообщили в ОГА во время брифинга относительно ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции на Волыни.

"Жительница села Горка Полонка, у которой первой на Волыни официально подтвердили коронавирус, вылечилась. Девочку дважды обследовали дважды результат теста был отрицательным", - отметили в Волынской ОГА.

Таким образом, это первый подтвержденный случай выздоровления больного на коронавирус в Волынской области.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровел.

 
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