В Луцке люди в форме нацгвардейцев предупреждают заведения о закрытии из-за усиления карантина

Городские власти Луцка отказались усиливать карантин Фото из открытых источников

В муниципальной страже Луцка предупредили, что городской совет не принимал такого решения

В Луцке местным субъектам хозяйствования начали разносить предупреждения о становлении жестких карантинных ограничений в связи с введением так называемого "красного уровня эпидемической опасности". Об этом сообщили в Департаменте Муниципальной Стражи Городского совета.

Как отмечается, лица, которые вручают указанные предупреждения, одетые в форму нацгвардейцев и представляются либо работниками городского совета, либо сотрудниками муниципальной стражи. Однако, в городском совете не принимали решения по усилению карантина.

Департамент Муниципальной Стражи Луцкого городского совета

"Официально заявляем, что Луцкий городской совет не принимал никаких решений по усилению карантинных мер или других ограничений. Ни один работник департамента муниципальной стражи не имеет отношения к этому документу и не разносит по субъектам хозяйствования такие или любые другие сообщения", – подчеркнули в Департаменте Муниципальной Стражи Луцкого городского совета.

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Напомним, на этой неделе в Украине установили четыре уровня эпидемиологической опасности, Луцк вошел в "красную зону".

Однако, городской совет отказался усиливать карантин и заявил, что эпидситуация в Луцке не соответствует установленному "красному" уровню.