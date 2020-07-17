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В Луцке коронавирус обнаружили у врача стоматологической клиники: Учреждение временно закрыли

Фото из открытых источников

Учреждение не будет работать с 14 до 20 июля

В Луцке на карантин закрыли стоматологическую клинику из-за заражения коронавирусом COVID-19 одного из работников медучреждения. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах"

Как отмечается, коронавирусную болезнь подтвердили у врача клиники. В связи с этим заведение временно прекратило работу с 14 по 20 июля. 

В настоящее время там проведены все необходимые мероприятия, в частности, дезинфекция и тестирование на COVID-19 всех работников. По предварительной информации, результаты тестов отрицательные, вирус в других медиков не подтвердили. 

Кроме этого, лица, которые контактировали с инфицированным врачом, были отправлены на самоизоляцию.

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Напомним, недавно вспышку коронавирусной болезни COVID-19 было зафиксировано в Региональном центре сердечно-сосудистой патологии в Виннице. Там болезнь обнаружили у пациентов и персонала учреждения. 

Кроме этого, ранее коронавирус подтвердили в одиннадцати сотрудников Львовского областного лабораторного центра. Часть из них попали в больницу в состоянии средней тяжести.  

К слову, по состоянию на утро 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели.

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