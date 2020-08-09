У мэра Луцка подтвердили COVID-19

Григорий Пустовит Первый городской

По словам мэра, со 2 августа он находится на самоизоляции

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это случилось, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я инфицировался во время пикетирование городского совета с предпринимателями Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам", - написал Батурин.

По его словам, со 2 августа он находится на самоизоляции. Кроме того, чиновник попросил не злоупотреблять фактом его заболевания и не связывать ситуацию с отказом местных властей от усиления карантина.

"Не смотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю как и раньше выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцка в красную зону эпидемической опасности", - добавил Пустовит.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1 119 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 80 тысяч. Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 погибли 18 человек, еще 317 больных выздоровели.