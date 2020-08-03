Такая блокада была во времена татар: Луцк и Тернополь официально отказались от усиления карантина

Карантин в Украине EPA

В городах и в дальнейшем будут действовать те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС

Тернопольский и Луцкий городские советы на своих заседаниях отказались вводить жесткий карантин несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" из-за показателей заболевания коронавируса. Об этом сообщают тернопольское местное издания "0352" и "Волынские новости".

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в горсовет и к депутатам обратились сотни предпринимателей и жителей с просьбой "не блокировать город" и не устанавливать режим "красной зоны".

"Такая блокада города была разве что во времена татар. Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать. Мы из городского бюджета уже с начала карантина потеряли 100 млн грн. А государство никоим образом не помогала городу. Одновременно мы выделили 60 млн грн – на премии медикам, зарплаты врачам, на оборудование для лечения инфекции. С нами на месте никто не согласовывал принятие такого решения. Эти диктаторские методы мы должны остановить", - отметил городской голова.

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В свою очередь, заместитель руководителя управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Луцка Анатолий Свирский рассказал, что в городе насчитывается достаточно карантинных мероприятий, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет. Поэтому предложено, чтобы в городе и в дальнейшем действовали те карантинные мероприятия, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Профильный заместитель городского главы Луцка, депутат Константин Петрочук также отметил, что не нужно останавливать жизнедеятельность города, и обратился к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствованием к ответственности.



"Решение комиссии ТЭБ и ЧС является противоречащим Конституции. Субъекты хозяйствования сами будут принимать решение о том, работать ли. Горсовет будет предоставлять всем желающим юридическую помощь", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что местные власти Луцка и Тернополя не согласны с внесением облцентров в "красную зону" и требует пересмотра ограничений.