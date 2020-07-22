Суд завтра изберет меру пресечения луцком террористу

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Фото из открытых источников

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям

Максиму Кривошу, который вчера захватил автобус с заложниками в Луцке, сегодня объявят о подозрении, а завтра суд изберет меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"По факту вчерашних событий в Луцке полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства. Сегодня (22 июля, - ред.) злоумышленнику объявлено о подозрении, а завтра (23 июля, - ред.) суд будет избирать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

В частности, против террориста открыты уголовные производства по четырем статьям:

по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) УК Украины;

по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины;

по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины;

по ст. 258 (Террористический акт) УК Украины.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания.

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Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками, и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.