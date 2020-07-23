СБУ требует луцкому злоумышленнику меру пресечения в виде двух месяцев ареста

Заседание суда по избранию меры пресечения начнется в 15:00

Сегодня в Луцке в 15:00 будут избирать меру пресечения террористу, который два дня назад захватил автобус с заложниками. Об этом сообщает PavlovskyNews.

"Следователь Службы безопасности Украины внес ходатайство про два месяца содержания под стражей без права внесения залога", - рассказала помощница начальника управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.

Также она уточнила, что сейчас Максим Кривош не идет на контакт со следствием, аргументируя это тем, что он уже все сказал 21 числа.

Новости по теме: Луцкий террорист звонил на горячую линию телеканала ZIK: Редакция опубликовала эксклюзивную запись

Напомним, 21 июля Максим Кривош (по прозвищу "Плохой", - ред.) захватил автобус и взял в заложники пассажиров.

Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Twitter. Однако, они не были выразительными, а сводились к общему недовольство системой. В частности, Кривош требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами, а президента Украины Владимира Зеленского - порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".

Глава государства выполнил условие преступника. А поздно вечером того же дня в 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех уволили, а Максима Кривоша задержали.