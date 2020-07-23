СБУ требует луцкому злоумышленнику меру пресечения в виде двух месяцев ареста
Заседание суда по избранию меры пресечения начнется в 15:00
Сегодня в Луцке в 15:00 будут избирать меру пресечения террористу, который два дня назад захватил автобус с заложниками. Об этом сообщает PavlovskyNews.
"Следователь Службы безопасности Украины внес ходатайство про два месяца содержания под стражей без права внесения залога", - рассказала помощница начальника управления СБУ в Волынской области Иванна Полищук.
Также она уточнила, что сейчас Максим Кривош не идет на контакт со следствием, аргументируя это тем, что он уже все сказал 21 числа.
Напомним, 21 июля Максим Кривош (по прозвищу "Плохой", - ред.) захватил автобус и взял в заложники пассажиров.
Позже мужчина обнародовал свои требования в социальной сети Twitter. Однако, они не были выразительными, а сводились к общему недовольство системой. В частности, Кривош требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами, а президента Украины Владимира Зеленского - порекомендовать к просмотру фильм "Земляне".
Глава государства выполнил условие преступника. А поздно вечером того же дня в 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех уволили, а Максима Кривоша задержали.