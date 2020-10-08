Приревновал к соседу: на Волыни муж забил до смерти жену

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Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы

На Волыни полицейские задержали мужчину, который, приревновав жену, нанес ей тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба волынской полиции.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с убойными множественными ранами лица и головы. Обнаружили ее в одном из сел Рожищенского района на территории собственного домовладения в погребе", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, правоохранители установили, что тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, нанес ее 41-летний мужчина.

"Как оказалось, придя домой, тот застал женщину с соседом. Сначала он нанес телесные повреждения соседу и выгнал его. Потому на почве ревности нанес тяжкие телесные повреждения жене, от которых она, вероятно, и умерла. Окончательную причину определит экспертиза", - отметили в прессслужбе.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом ревнив муж облил жену кислотой. Женщина с ожогами была госпитализирована в больницу.