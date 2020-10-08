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Приревновал к соседу: на Волыни муж забил до смерти жену

Фото из открытых источников

Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы

На Волыни полицейские задержали мужчину, который, приревновав жену, нанес ей тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба волынской полиции. 

"В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины с убойными множественными ранами лица и головы. Обнаружили ее в одном из сел Рожищенского района на территории собственного домовладения в погребе", - говорится в сообщении.  

Прибыв на место, правоохранители установили, что тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшей, нанес ее 41-летний мужчина.  

"Как оказалось, придя домой, тот застал женщину с соседом. Сначала он нанес телесные повреждения соседу и выгнал его. Потому на почве ревности нанес тяжкие телесные повреждения жене, от которых она, вероятно, и умерла. Окончательную причину определит экспертиза", - отметили в прессслужбе. 

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей. В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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Ранее сообщалось, что в Глевахе под Киевом ревнив муж облил жену кислотой. Женщина с ожогами была госпитализирована в больницу.

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