Паллеты, древесина и пульты управления: На Волыни проводят массовые обыски относительно незаконной порубки леса

Обо всех объемах найденного в полиции обещают рассказать позже

В одном из сел Камень-Каширского района Волынской области провели более десяти санкционированных обысков по месту проживания лиц, которые могут быть причастны к незаконной порубке леса, а также иной незаконной деятельности, связанной с лесодревесиной. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, также эти граждане могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольных порубках леса.

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Сейчас правоохранителями было изъято более 20 кубов древесины, 18 кубов паллет, 9 пультов управления пилорамой. Поскольку санкционированные обыски еще продолжаются, то количество найденного и изъятого будет увеличено.

Как отмечается, открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса, речь идет о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса, если это повлекло тяжкие последствия. Наказание за такое преступление – лишение свободы от 5 до 7 лет.

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Напомним, ранее в ГБР рассказали, что из-за служебной халатности, которая повлекла убытки на почти 5,6 млн грн в Харьковской области перед судом предстанут 11 работников государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство".