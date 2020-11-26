Не хотели обслуживать: Мужчина без маски подрался с патрульными в супермаркете Луцка

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Один из полицейских обратился к медикам

В Луцке мужчина находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты и устроил стычку с патрульными, которые прибыли на место происшествия. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Волынской области в Фейсбук.

Отмечается, что вчера, 25 ноября, правоохранители получили сообщение о конфликте в супермаркете между посетителем и сотрудниками заведения. Как оказалось, заявитель находился в магазине без средств индивидуальной защиты, из-за чего сотрудники отказали ему в обслуживании.

После сообщения полицейскими о нарушении карантинных норм, мужчина не прекратил правонарушения и оказал сопротивление патрульным, шарпал форменную одежду, сорвал шеврон, рацию и боди-камеру у полицейских.

Из-за сопротивления работнику правоохранительного органа патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В результате столкновений, один из полицейских обратился в медицинское учреждение.

Кроме того, было установлено, что нарушитель приехал в магазин на собственной машине, которую припарковал на месте для водителей с инвалидностью.

В результате патрульные составили на мужчину административные материалы по статьям о пребывании в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты во время действия карантина, а также об остановке или стоянке транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью.

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Напомним, недавно в Донецкой области четверо молодых людей избили 23-летнего местного жителя, вступившийся за кондуктора в общественном транспорте. Кондуктор сделала замечание молодым людям из-за отсутствия надетых масок.