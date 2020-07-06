На Волыни за полторы недели проверок выписали более 350 штрафов за нарушение карантина

Карантин в Украине Фото из открытых источников

Всего было проведено почти 1,4 тыс. проверок

Во время проверок с 23 июня по 2 июля по соблюдению карантинных ограничений автоперевозчиками, в заведениях торговли, парикмахерских и салонах красоты в Волынской области было выписано 352 штрафа. Об этом рассказала заместитель председателя Волынской облгосадминистрации Татьяна Щербак, сообщает "Волынь.24".

"Проводятся совместные рейды. У нас постоянно контролируют соблюдение карантинных мероприятий в городском и пригородном сообщении. Я знаю и у нас есть факты относительно того, что в период с 23 июня по 2 июля проведено 1390 проверок объектов", – рассказала Щербак.

Новости по теме: Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин, а 8 областей до сих пор не готовы

По ее словам, проверяют не только перевозчиков, но и заведения общественного питания, заведения торговли, агропромышленные рынки, парикмахерские и салоны красоты. В среднем в день проводят 139 проверок городского и пригородного транспорта.

Щербак добавила, что во время проверок на 352 объектах были установлены нарушения и выставлены штрафные санкции и протоколы.

Новости по теме: В МВД анонсировали более тщательный контроль за работой развлекательных заведений в условиях карантина

Напомним, со вторника, 7 июля, во Львовской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение частично ослабить карантинные ограничения.