На Волыни ужесточают карантинные мероприятия из-за высокой заболеваемости на COVID-19

В частности, ограничения будут касаться деятельности детских садов, общественных заведений и межобластных перевозок

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Региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Волынской области приняла решение об усилении противоэпидемиологических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Согласно сообщению, Волынская область до сих пор остается в числе тех регионов, которые все еще не готовы к ослаблению карантинных ограничений и переходу к следующему этапу адаптивного карантина из-за высокого показателя заболеваемости.

Как отмечается, по состоянию на понедельник, 22 июня, коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16% (при рекомендуемых не более 11%), а показатель динамики роста инфицирования COVID-19 составляет 23,5%(при рекомендуемом не более 10%).

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Также с 22 июня в регионе в соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области вводится запрет на:

работу заведений общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов). Однако запрет не касается деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в частности под тентами, на верандах, при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14-ти лет), деятельности по предоставлению услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек;

работы дошкольных учебных заведений.

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Как отмечается, в отдельных районах, где выявлены вспышки коронавируса (сюда относятся Ратновский и Камень-Каширский) будут принимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

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Напомним, ранее в Ратновском районе Волынской области коронавирус подтвердили в 20 человек, которые посещали совместные богослужения.