Несмотря на отказ Луцка, Волынская область усиливает карантин

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Область призвала Киев пересмотреть методику определения карантинных зон

В Волынской области ужесточили карантин в связи с эпидемической ситуацией, несмотря на отказ Луцка. Об этом сообщила пресс-служба ОДА.

"Хочу всех попросить без политики и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Сейчас мы все подробно обсудим и разберемся. Главный государственный санитарный врач области сейчас все расскажет о красной, оранжевой и зеленой зоне. Мы сегодня должны принять правильное решение, которое все городские главы должны выполнить", - сказал председатель облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

В пресс-службе также напомнили, что Луцк по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский районы - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы - в желтую.

Вместе с тем область призвала Киев пересмотреть методику определения карантинных зон, поскольку показатель "вклад единицы в превышение региона" искажает объективность результатов.

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Напомним, накануне Тернопольский и Луцкий городские советы на своих заседаниях отказались вводить жесткий карантин несмотря на отнесение обоих городов к "красной зоне" - по показателю заболевания коронавирусом. По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в горсовет и к депутатам обратились сотни предпринимателей и жителей с просьбой "не блокировать город" и не устанавливать режим "красной зоны".