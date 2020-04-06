На Волыни произошло ДТП с участием полицейских, есть жертвы

Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево

ДТП на Волыни с участием автомобиля BMW, в котором находились полицейские Фото: ГБР ДТП на Волыни с участием автомобиля BMW, в котором находились полицейские Фото: ГБР

В Волынской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции. В результате инцидента двое человек погибли, еще одного госпитализировали. Об этом сообщение пресс-служба Государственного бюро расследований.

Согласно сообщению, сегодня, 6 апреля, около 10:00 в одном из сел Волынской области сотрудник местного отдела полиции за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате происшествия полицейский и пассажир от полученных травм погибли на месте. Лейтенант полиции, который находился на заднем сидении автомобиля, доставлен в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Напомним, накануне во Львовской области в результате ДТП погибли двое правоохранителей, капрал полиции младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции. Обоим парням было по девятнадцать лет.