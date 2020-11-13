На Волыни перед судом предстанет "масон", который "продавал" должность министра за 200 тыс. долларов
В 2016 году злоумышленник смог "продать" еще две должности
В суд был направлен обвинительный акт в отношении жителя Луцка, который выдавая себя за масона, пытался "продать" должность министра за 200 тысяч долларов. Об этом сообщает прессслужба Офиса генпрокурора.
Согласно сообщению, в июле этого года обвиняемый, гордясь принадлежностью к "масонам" и знакомствами среди политической элиты Украины и деловых кругов, обещал посодействовать в назначении гражданина на должность министра Кабинета министров Украины.
В результате такой мошеннической схемы злоумышленнику удалось завладеть 200 тыс. долларов США. Кроме этого, следствие установило, что в мае 2016 года он "продал" еще две высокие должности за 285 тыс. долларов США.
Напомним, недавно в Ровненской области прокуратура сообщила о подозрении двум мужчинам, которые предложили служебному лицу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции 1 млн долларов за пост руководителя полиции региона.