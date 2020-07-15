На Волыни ожидается повышение уровня воды в реках, - ГСЧС
Возможно затопление сельхозугодий и приусадебных участков
Спасатели предупреждают о повышении уровня воды и возможном затоплении в Ратновском и Любешовском районах Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15-17 июля, при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в ГСЧС объявили штормовое предупреждение на 15 июля в двух областях Украины в связи с ухудшением погодных условий.