На Волыни обрушилась стена в здании психоневрологического интерната

Обвал стены в психоневрологическом интернате Волинські новини

К счастью, пациентов эвакуировали и никто не пострадал

В Волынской области в здании Гороховского психоневрологического интерната обрушилась стена. Об этом сообщают "Волынские новости".

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду, 25 ноября. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Представительница исполнительного аппарата Волынского областного совета Мирослава Якимчук сообщила, в помещении строители выполняли работы по укреплению одной стены, однако ночью обвалилась другая. Сам обвал случился в части здания, где расположены санузлы.

Как рассказала директор заведения Юлия Ковальчук в комментарии "5-му", треск в стене услышал персонал заведения, после чего всех подопечных эвакуировали. Через пол часа часть здания упала. "Мы ежегодно отчитывались о ней, мы ежегодно просили средства. Каждый год мы слышали эти посторонние звуки и мы показывали маячки, где видели, что стена рушится. И я не могу сказать, что строители в чем-то виноваты. Они начали работы в том конце, а обвал произошел в другом", – сказала директор интерната.

По словам начальника управления капитального строительства Волынской ОГА Ивана Корчука, стена была частью некачественной пристройки. "Это пристройка была одно время сделана и она была некачественно сделана... Где присоединение – нет никаких штырей, ничего. Просто построили. Кроме того, там годами протекала канализация", – сказал чиновник.

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