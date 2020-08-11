На Волыни обнаружили вспышку COVID-19 в исправительной колонии
Коронавирус обнаружили среди работников исправительного учреждения
В Киверцовском районе обнаружили вспышку коронавирусной болезни среди работников одной из исправительных колоний. Об этом сообщает пресс-служба Киверцовской райгосадминистрации.
"За сутки в районе выявлено 4 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Зарегистрирована вспышка в ВК-84 пгт Цумань, выявлено всего 4 случая среди работников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в целом по состоянию на 11 августа в Киверцовском районе зарегистрировано 475 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, в том числе 11 летальных. Смогли выздороветь 407 человек, продолжают болеть 57 человек.
Напомним, по состоянию на утро вторника, 11 августа, в Украине зафиксировано 83 115 случаев коронавирусной болезни COVID-19.